Во Владимирской области сократили размер выплат семьям, прожившим в браке 50 и более лет

4 Май 2020 2020-05-04T16:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Владимирской области и депутаты Законодательного собрания совместно приняли решение о сокращении размеров единоразовых выплат супружеским парам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет.

Причем изначально депутаты ЗС были против, но потом посчитали нормальным сократить размер денежных подарков на 8 июля (это день семьи, любви и верности). В итоге, семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет будут получать по 10 тысяч рублей и ценный подарок на сумму 2 тысячи рублей. Однако депутаты настояли на том, чтобы изменения вступили в силу только с 2021 года. Пары, чей юбилей приходится на этот год, получат суммы, на которые и рассчитывали - 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно стажу семейной жизни.

Напомним, что выплаты были введены еще губернатором Светланой Орловой в 2013 году, как один из вариантов популяризации дня Петра и Февронии.

ИСТОЧНИК KP.RU