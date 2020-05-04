2020-05-04T16:37:12+03:00
Общество

Во Владимирской области принят региональный закон о Знамени Победы

Он прописывает случаи и правила использования копии этой реликвии
Алексей СУХОВ
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На апрельском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли закон о Знамени Победы. Инициатива принадлежит депутату фракции КПРФ Антону Клюеву. Однако первоначальный вариант депутаты не приняли, внеся ряд поправок для того, чтобы он не противоречил федеральным законам.

В частности отказались от предложения сделать обязательным вывешивание копии Знамени Победы на зданиях государственных и муниципальных учреждений в дни памятных дат, связанных с историей Великой Отечественной войны. Это выходит за пределы полномочий региона.

В итоговой редакции областного закона использование копии Знамени Победы в праздничные и памятные даты и госучреждениям, и рядовым гражданам прописано как право и рекомендация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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