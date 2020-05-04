Во Владимирской области принят региональный закон о Знамени Победы
На апрельском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли закон о Знамени Победы. Инициатива принадлежит депутату фракции КПРФ Антону Клюеву. Однако первоначальный вариант депутаты не приняли, внеся ряд поправок для того, чтобы он не противоречил федеральным законам.
В частности отказались от предложения сделать обязательным вывешивание копии Знамени Победы на зданиях государственных и муниципальных учреждений в дни памятных дат, связанных с историей Великой Отечественной войны. Это выходит за пределы полномочий региона.
В итоговой редакции областного закона использование копии Знамени Победы в праздничные и памятные даты и госучреждениям, и рядовым гражданам прописано как право и рекомендация.
ИСТОЧНИК KP.RU