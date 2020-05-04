Во Владимирской области в рамках акции "Георгиевская ленточка" раздадут сто тысяч ленточек

4 Май 2020 2020-05-04T14:04:55+03:00

Ленточку можно будет взять в продуктовых магазинах, аптеках, на заправках

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Акция "Георгиевская ленточка" в этом году пройдёт с 4 по 9 мая. Во Владимирской области планируют раздать 100 тысяч памятных лент.

Ленточку можно будет взять в продуктовых магазинах, аптеках, на заправках. Кроме того, они будут переданы в организации и на предприятия, деятельность которых не приостановлена в период повышенной готовности. Планируется, что разносить ленты ветеранам, пожилым людям и инвалидам, находящимся на самоизоляции, будут волонтёры, задействованные в доставке им продуктов питания и лекарств.

Активисты движения "Волонтёры Победы" призывают всех желающих поучаствовать в акции и онлайн. Для этого нужно найти георгиевскую ленту дома, сделать фотографию и опубликовать её в социальных сетях с хэштегами #георгиевская ленточка и #лучшедома, передав эстафету пяти друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU