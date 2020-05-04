2020-05-04T12:15:56+03:00
Звезды

Ко Дню Победы во Владимирской области состоятся виртуальные "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"

С 4 мая в интернете будут проходить концерты и спектакли от учреждений культуры 33 региона
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый вечер в 18.00 на интернет-площадках и в социальных сетях учреждений культуры Владимирской области будут транслироваться концертные программы и спектакли, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

4 мая пройдет концерт от ансамбля песни и пляски Черноморского флота России "Посвящение Иосифу Кобзону". В память о совместной работе и хорошей творческой дружбе между ансамблем и народным артистом СССР была создана специальная программа, в которую вошли легендарные песни из репертуара Иосифа Кобзона, а также номера из "золотого фонда" коллектива.

5 мая владимирский драмтеатр покажет спектакль "Молодая гвардия" по мотивам романа Александра Фадеева. Он расскажет о героическом подвиге и мученической смерти юных подпольщиков города Краснодона зимой 1943-го.

6 мая ансамбль "Русь" представит программу "От Москвы до Бреста". Этот праздничный концерт совмещает два главных мотива: всеобщую радость Победы и осознание, какой ценой она досталась. Каждый номер - маленькая история со своей песней.

7 мая владимирский губернаторский симфонический оркестр дирижёра Артёма Маркина исполнит "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича. Это одна из величайших партитур XX века.

Наконец, 8 мая будет показан большой праздничный концерт к 100-летию Алексея Фатьянова, который прошел 29 марта 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ко Дню Победы во Владимирской области состоятся виртуальные "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 4 мая 2020: 66 новых случаев за сутки
Во Владимирской области запретили "наливайки" в жилых домах
Владимирская группа "Рекорд Оркестр" провела онлайн-концерт в поддержку безопасной работы врачей
Ковровские спасатели вызволили кота, который застрял между гаражами
Во Владимирской области с 2013 года ищут пропавшего молодого человека
Во Владимирской области с начала года случилось почти 500 ландшафтных пожаров
В Вязниках у 61-летней женщины украли телефон, пока та закрывала входную дверь
В Камешковском районе из горящей бани спасли мужчину
Во Владимирской области два года ищут пропавшую пенсионерку
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 мая 2020: 55 новых случаев за сутки
Во Владимирской области с начала года пропали 111 человек
В Кольчугине сгорел производственный цех
Во Владимире столкнулись иномарка и микроавтобус с пассажирами: трое пострадавших
В Петушинском районе пьяный местный житель ограбил знакомого
Во Владимирской области подтвердили 60 случаев Covid - 19
Ночью в Киржачском районе дотла сгорел частный дом
Почта России Владимирской области сообщает о режиме работы в праздничные дни
Во Владимирской области от коронавируса умерли два человека
За сутки во Владимирской области еще 46 человек заболели коронавирусом
Карантин в Петушинском районе продлили на неопределенный срок