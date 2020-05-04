Ко Дню Победы во Владимирской области состоятся виртуальные "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"

4 Май 2020 2020-05-04T12:15:56+03:00

С 4 мая в интернете будут проходить концерты и спектакли от учреждений культуры 33 региона

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Каждый вечер в 18.00 на интернет-площадках и в социальных сетях учреждений культуры Владимирской области будут транслироваться концертные программы и спектакли, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

4 мая пройдет концерт от ансамбля песни и пляски Черноморского флота России "Посвящение Иосифу Кобзону". В память о совместной работе и хорошей творческой дружбе между ансамблем и народным артистом СССР была создана специальная программа, в которую вошли легендарные песни из репертуара Иосифа Кобзона, а также номера из "золотого фонда" коллектива.

5 мая владимирский драмтеатр покажет спектакль "Молодая гвардия" по мотивам романа Александра Фадеева. Он расскажет о героическом подвиге и мученической смерти юных подпольщиков города Краснодона зимой 1943-го.

6 мая ансамбль "Русь" представит программу "От Москвы до Бреста". Этот праздничный концерт совмещает два главных мотива: всеобщую радость Победы и осознание, какой ценой она досталась. Каждый номер - маленькая история со своей песней.

7 мая владимирский губернаторский симфонический оркестр дирижёра Артёма Маркина исполнит "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича. Это одна из величайших партитур XX века.

Наконец, 8 мая будет показан большой праздничный концерт к 100-летию Алексея Фатьянова, который прошел 29 марта 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU