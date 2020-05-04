Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 4 мая 2020: 66 новых случаев за сутки

4 Май 2020 2020-05-04T12:50:56+03:00

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Во Владимирской области на 10 утра 4 мая заболели коронавирусом еще 66 человек. Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном районе - 22 человека.

Вот как распределились больные по остальным районам:

- 17 сл. во Владимире,

- 10 сл. в Муромском районе,

- 5 сл. в Александровском районе,

- 3 сл. в Судогодском, Суздальском районах,

- 2 сл. в Собинском, Ковровском районах,

- 1 сл. в Вязниковском и Юрьев-Польском районах.

При этом за последние сутки ни одного заболевшего не было в Петушинском районе. Впрочем, это еще ни о чем не говорит.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19. Больше всего больных по-прежнему в Петушинском районе - 208 человек. Владимир идет на втором месте со 138 случаями. Меньше всего больных в Вязниках, Камешково и Гороховце - по 3 случая. 37 пациентов с новой коронавирусной инфекцией выздоровели, семеро умерли.

Еще один важный нюанс - по данным сайта стопкоронавирус.рф (там предоставляется официальная статистика по болезни от Правительства РФ) в 33 регионе от коронавируса за сутки умерли пятеро, однако в сводке от "белого дома" этих данных нет. Справедливости ради, по выздоровившим статистика тоже разнится. У областных властей она на шесть человек меньше. Возможно, там просто "забыли" обновить нформацию.

ИСТОЧНИК KP.RU