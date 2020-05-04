2020-05-04T12:50:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 4 мая 2020: 66 новых случаев за сутки

В лидеры неожиданно вышел Гусь-Хрустальный район
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области на 10 утра 4 мая заболели коронавирусом еще 66 человек. Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном районе - 22 человека.

Вот как распределились больные по остальным районам:

- 17 сл. во Владимире,

- 10 сл. в Муромском районе,

- 5 сл. в Александровском районе,

- 3 сл. в Судогодском, Суздальском районах,

- 2 сл. в Собинском, Ковровском районах,

- 1 сл. в Вязниковском и Юрьев-Польском районах.

При этом за последние сутки ни одного заболевшего не было в Петушинском районе. Впрочем, это еще ни о чем не говорит.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19. Больше всего больных по-прежнему в Петушинском районе - 208 человек. Владимир идет на втором месте со 138 случаями. Меньше всего больных в Вязниках, Камешково и Гороховце - по 3 случая. 37 пациентов с новой коронавирусной инфекцией выздоровели, семеро умерли.

Еще один важный нюанс - по данным сайта стопкоронавирус.рф (там предоставляется официальная статистика по болезни от Правительства РФ) в 33 регионе от коронавируса за сутки умерли пятеро, однако в сводке от "белого дома" этих данных нет. Справедливости ради, по выздоровившим статистика тоже разнится. У областных властей она на шесть человек меньше. Возможно, там просто "забыли" обновить нформацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ко Дню Победы во Владимирской области состоятся виртуальные "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 4 мая 2020: 66 новых случаев за сутки
Во Владимирской области запретили "наливайки" в жилых домах
Владимирская группа "Рекорд Оркестр" провела онлайн-концерт в поддержку безопасной работы врачей
Ковровские спасатели вызволили кота, который застрял между гаражами
Во Владимирской области с 2013 года ищут пропавшего молодого человека
Во Владимирской области с начала года случилось почти 500 ландшафтных пожаров
В Вязниках у 61-летней женщины украли телефон, пока та закрывала входную дверь
В Камешковском районе из горящей бани спасли мужчину
Во Владимирской области два года ищут пропавшую пенсионерку
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 мая 2020: 55 новых случаев за сутки
Во Владимирской области с начала года пропали 111 человек
В Кольчугине сгорел производственный цех
Во Владимире столкнулись иномарка и микроавтобус с пассажирами: трое пострадавших
В Петушинском районе пьяный местный житель ограбил знакомого
Во Владимирской области подтвердили 60 случаев Covid - 19
Ночью в Киржачском районе дотла сгорел частный дом
Почта России Владимирской области сообщает о режиме работы в праздничные дни
Во Владимирской области от коронавируса умерли два человека
За сутки во Владимирской области еще 46 человек заболели коронавирусом
Карантин в Петушинском районе продлили на неопределенный срок