2020-05-04T10:03:20+03:00
Общество

Во Владимирской области запретили "наливайки" в жилых домах

Исключение может быть сделано лишь для тех рюмочных, у которы есть зал площадью не менее 50 квадратных метров
Алексей СУХОВ
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Законодательное Собрание в апреле прошло впервые в режиме видеоконференции. Но это не единственное событие, которым оно запомнилось. Так, депутаты приняли ряд законов, в том числе ужесточили меры в отношении рюмочных в жилых домах.

Теперь "наливайки" разрешаются лишь при условии, что у них есть зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров. Такое решение было принято на основании многочисленных жалоб от жителей, которым не нраваилось, что рядом с их домом постоянно шумно, бывают драки и поножовщина.

Напомним, еще в 2014 году областной парламент принял, а затем неоднократно корректировал закон, регламентирующий деятельность так называемых "наливаек". В последней редакции они обязаны были иметь зал не менее 40 "квадратов", не менее 6 столов и 24 посадочных мест, отдельные туалет и раковина для посетителей и для персонала, к тому же действовал запрет на торговлю спиртным по ночам. Но в 2017 году все это пришлось отменить - у регионов забрали полномочия регулировать данный вид деятельности. И вот теперь полномичя вновь вернули регионам. Депутаты приняли областной закон только в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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