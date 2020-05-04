2020-05-04T08:53:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирская группа "Рекорд Оркестр" провела онлайн-концерт в поддержку безопасной работы врачей

Музыканты отыграли полтора часа в студии
Алексей СУХОВ
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3 мая "Рекорд Оркестр" сыграл благотворительный онлайн-концерт для Фонда борьбы с лейкемией! С помощью него музыканты и медики собирались собрать средства для безопасной работы врачей.

Концерт 3 мая посмотрели почти 2,5 тысячи человек. Вот что написали музыканты на своей странице в ВК: "Этим выступлением мы хотим поддержать сами и призвать поддержать врачей-онкогематологов, которые работают с пациентами из группы риска по коронавирусу. Для подопечных Фонда столкновение с вирусом может обернуться летальным исходом. При этом они не могут прекратить лечение, крайне важно его продолжать. Для этого врачам необходимы индивидуальные средства защиты, которых сейчас остро не хватает, чтобы сделать свою работу безопасной, не заражаться от только что поступивших пациентов и не заражать тех, кто давно лечится в клиниках, а значит иметь возможность дальше спасать жизни".

В течение всего концерта каждый мог пожертвовать любую сумму, которую передали в Фонд борьбы с лейкемией. Запись концерта можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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