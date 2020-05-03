Ковровские спасатели вызволили кота, который застрял между гаражами

3 Май 2020 2020-05-03T18:47:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня около девяти утра ковровским спасателям позвонила женщина, которая сообщила, что в гаражах по улице Либерецкой застрял ее кот.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда, которая приехала на место, выяснила: кот забежал в узкий проход между гаражей, потом зацепился поводком. Достать кота хозяевам было нереально.

Спасатели пробрались в полуразрушенный сарай, где выломали несколько досок, и достали питомца, которого сразу отдали хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU