2020-05-03T18:47:46+03:00
Общество

Ковровские спасатели вызволили кота, который застрял между гаражами

Невредимого питомца передали хозяйке
Валерия ПРОНИНА
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Фото: группа "Вконтакте" "Заметки спасателя"Фото: группа "Вконтакте" "Заметки спасателя"
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Сегодня около девяти утра ковровским спасателям позвонила женщина, которая сообщила, что в гаражах по улице Либерецкой застрял ее кот.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда, которая приехала на место, выяснила: кот забежал в узкий проход между гаражей, потом зацепился поводком. Достать кота хозяевам было нереально.

Спасатели пробрались в полуразрушенный сарай, где выломали несколько досок, и достали питомца, которого сразу отдали хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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