Во Владимирской области с начала года случилось почти 500 ландшафтных пожаров

3 Май 2020 2020-05-03T15:49:02+03:00

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В 2020 году в нашем регионе зарегистрировано 494 ландшафтных пожара. 228 пожаров случились на территории населенных пунктов.

С момента возникновения ландшафтных пожаров в этом году сотрудниками МЧС, органами местного самоуправления составлено 745 административных протоколов.

За поджоги сухой травы, мусора, разведение огня даже в контейнерах грозят штрафы на граждан от 4 до 5 тысяч рублей, на должностные лица – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридические – от 300 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU