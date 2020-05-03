В Вязниках у 61-летней женщины украли телефон, пока та закрывала входную дверь

3 Май 2020 2020-05-03T13:37:08+03:00

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14 апреля 2020 года в полицию обратилась жительница Вязников. 61-летняя женщина сообщила, что из ее сумки украли телефон и банковскую карту. Сумку она поставила рядом и стала закрывать входную дверь. Тут 20-летний вязниковец, увидев, что женщина отвлеклась, залез в ее сумку.

По данным УМВД, 28 апреля 2020 года женщина написала письмо на имя начальника ОМВД России по Вязниковскому району полковника полиции Сергея Поботкина со словами благодарности в адрес сотрудников полиции, которые задержали воришку.

ИСТОЧНИК KP.RU