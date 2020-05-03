2020-05-03T11:47:30+03:00
Происшествия

В Камешковском районе из горящей бани спасли мужчину

Его госпитализировали в больницу с ожогами
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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2 мая в 16.43 пожарным сообщили о загорании в бане в деревне Волковойно Камешковского района. На место выехали 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. По прибытии было установлено: горит чердак и отделка бани на площади 15 квадратных метров.

С ожогами госпитализировали хозяина, который топил баню. Как установили дознаватели МЧС России, причиной возгорания могла стать неправильная установка дымового канала металлической печи, находящейся в бане.

- Конструкция была проведена через деревянное чердачное помещение, - отмечают в пресс-службе МЧС. - В результате чего в ходе топки печи деревянные материалы нагрелись, постепенно стали тлеть и загорелись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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