В Камешковском районе из горящей бани спасли мужчину
2 мая в 16.43 пожарным сообщили о загорании в бане в деревне Волковойно Камешковского района. На место выехали 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. По прибытии было установлено: горит чердак и отделка бани на площади 15 квадратных метров.
С ожогами госпитализировали хозяина, который топил баню. Как установили дознаватели МЧС России, причиной возгорания могла стать неправильная установка дымового канала металлической печи, находящейся в бане.
- Конструкция была проведена через деревянное чердачное помещение, - отмечают в пресс-службе МЧС. - В результате чего в ходе топки печи деревянные материалы нагрелись, постепенно стали тлеть и загорелись.
ИСТОЧНИК KP.RU