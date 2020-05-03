Во Владимирской области два года ищут пропавшую пенсионерку

3 Май 2020 2020-05-03T11:14:45+03:00

Женщина ушла из дома 28 июня 2018 года

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Пропала Вера Васильевна Мешкова 1946 года рождения. Проживала в деревне Аксенцево Камешковского района. 28 июня 2018 года женщина вышла из дома, с тех пор ее никто не видел.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы седые.

В момент пропажи на ней была темно-красная толстовка, черная юбка, коричневые калоши.

С собой: черный пакет.

Сообщайте любую информацию по номеру 88007005452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU