Во Владимирской области два года ищут пропавшую пенсионерку
Женщина ушла из дома 28 июня 2018 года
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропала Вера Васильевна Мешкова 1946 года рождения. Проживала в деревне Аксенцево Камешковского района. 28 июня 2018 года женщина вышла из дома, с тех пор ее никто не видел.
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы седые.
В момент пропажи на ней была темно-красная толстовка, черная юбка, коричневые калоши.
С собой: черный пакет.
Сообщайте любую информацию по номеру 88007005452 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU