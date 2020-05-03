Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 мая 2020: 55 новых случаев за сутки

3 Май 2020 2020-05-03T12:15:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области по данным Роспотребнадзора на утро 3 апреля лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это чуть меньше, чем было за предыдущие сутки (60 случаев), но все равно один из самых высоких показателей за последнюю неделю. Однако прирост числа новых случаев заражения практически не наблюдается уже какое-то время, так что можно считать, что Владимирская область вышла на "плато" по заболеваемости.

В лидерах по-прежнему остается Петушинский район - 18 новых случаев за сутки, всего - 208 подтвержденных положительных анализов на COVID-19.

Остальные новые случаи распределились так:

10 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

8 сл. в Ковровском районе,

7 сл. в Александровском районе,

7 сл. во Владимире,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Муромском районе,

1 сл. в Собинском районе.

Всего на 3 апреля на территории Владимирской области выявлено 830 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общая карта заболеваемости коронавирусом во Владимирской области выглядит так: 208 сл. в Петушинском районе, 121 сл. в г. Владимире, 84 сл. в Ковровском районе, 77 сл. в о. Муром, 67 сл. в Александровском районе, 67 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 59 сл. в Кольчугинском районе, 32 сл. в Юрьев-Польском районе, 31 сл. в Судогодском районе, 27 сл. в Собинском районе, 26 сл. в Киржачском районе, 12 сл. в Меленках, 5 сл. в Суздальском районе, 5 сл. в г. Радужном, 3 сл. в Камешково, 3 сл. в Гороховецком районе, 3 сл. в Вязниках.

ИСТОЧНИК KP.RU