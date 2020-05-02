Во Владимире столкнулись иномарка и микроавтобус с пассажирами: двое пострадавших

2 Май 2020 2020-05-02T14:44:21+03:00

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Как сообщает региональное УМВД, во Владимире около 13.50 в районе дома №86 по улице Горького произошло ДТП с участием иномарки "Форд" и микроавтобуса ГАЗель Next. От удара микроавтобус с пассажирами опрокинула на бок. По предварительным данным пострадали 2 человека.

Кто именно получил травмы в результате столкновения, а также число пассажиров, которые были в микроавтобусе, на данный момент уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU