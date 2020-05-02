В Петушинском районе пьяный местный житель ограбил знакомого
Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего ранее судимого жителя Петушинского района, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.. местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в грабеже.
В ноябре прошлого года, как установили в рамках следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он открыто похитил у своего знакомого мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей.
Позже мужчина раскаялся и признал свою вину, а украденный телефон сотрудники полиции вернули владельцу.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU