Во Владимирской области подтвердили 60 случаев Covid - 19

2 Май 2020 2020-05-02T11:06:58+03:00

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки, сообщает региональный Роспотребнадзор, на 10:00 часов на 2 мая лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего диагнозом подтверждено в Петушинском районе, там на 2 мая 23 случая. 18 больных обнаружили в Кольчугинском районе, по 5 случаев нашли в Гусь-Хрустальном, Киржачском и Александровском районах, по 1 случаю подтвердили в Ковровском, Собинском, Вязниковском районах и во Владимире. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 775 случаев заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU