Ночью в Киржачском районе дотла сгорел частный дом
Площадь пожара составила 59 квадратных метров
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В 1.20 2 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. По информации оперативного ведомства возгорание произошло в деревне Бельково Киржачского района.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Киржачского гарнизона. Общая площадь пожара составила 59 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU