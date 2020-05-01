Почта России Владимирской области сообщает о режиме работы в праздничные дни

1 Май 2020 2020-05-01T15:08:42+03:00

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1 и 9 мая почтовые отделения страны работать не будут, эти дни объявлены выходными.

2, 3 и 10 мая отделения будут функционировать по обычному графику. 6 и 7 мая с учетом действующего ограничения работы общественного транспорта, ОПС, работающие до 20.00, будут открыты до 19.00. Дежурное ОПС 600000 по адресу: г. Владимир, ул. Подбельского, 2 в эти дни работает по установленному режиму, а именно до 22.00.

Изменение режима работы всех отделений коснется 4, 5 и 11 мая. В «праздничные» понедельники, 4 и 11 числа, ОПС Владимирской области будут работать по режиму субботы, а 5 мая (вторник) – по режиму работы воскресенья. В пятницу 8 мая почтовые отделения области будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU