За сутки во Владимирской области еще 46 человек заболели коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T11:11:56+03:00

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 1 мая 2020 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего случаев, а именно 10, зафиксировали во Владимире, еще 6 случаев обнаружили в Александровском районе, 5 - в Петушинском районе, еще 5 - в Собинском. По 4 случая подтвердили в Ковровском и Муромском районах, по 2 случая в Гусь-Хрустальном и Киржачском, Меленковском районах и в Радужном. Помимо этого по 1 случаю нашли в Суздальском, Юрьев-Польском, Судогодском районах и в Гороховце.

Всего на территории области зарегистрировано 715 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU