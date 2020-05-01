Карантин в Петушинском районе продлили на неопределенный срок

1 Май 2020 2020-05-01T10:23:48+03:00

Особый режим в муниципалитете начал действовать с 16 апреля

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Учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и в преддверии майских праздников, когда ограничительные меры, по мнению Роспотребнадзора, необходимо усилить, Губернатор Владимирской области издал указ о продлении карантина в Петушинском районе, сообщает пресс-служба администрации области.

Напомним, что особый режим в муниципалитете установили 16 апреля. По данным на 30 апреля, в Петушинском районе 162 человека заразились коронавирусом. Даты снятия режима администрация области не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU