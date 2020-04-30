В парке «Добросельский» появится стадион

30 Апр 2020 2020-04-30T19:29:42+03:00

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Сейчас готовят документы для торгов, на первый этап работ выделено 73,7 миллионов рублей. Работы будут финансироваться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Также к началу сентября в обновленном парке будет построен универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, на который планируют выделить 26 миллионов рублей. Там будут площадки для футбола, баскетбола, волейбола, гандбола и большого тенниса, легкоатлетические дорожки, гимнастические модули, разнообразные тренировочные и силовые тренажеры, зрительские трибуны и теплые раздевалки. Главное игровое поле площадью 1800 квадратных метров спроектировано так, чтобы в теплое время года горожане занимались летними видами спорта, а зимой - хоккеем и фигурным катанием. Кстати, при строительстве сохранят почти все кустарники и деревья в парке. Проект, который предусматривал вырубку практически 70 деревьев, отвергли

ИСТОЧНИК KP.RU