2020-04-30T19:11:23+03:00
Происшествия

Владимирец незаконно прописал у себя девятнадцать иностранцев

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы
Ирина Мальцева
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Владимирец тридцати одного года от роду подработал, прописав к себе за деньги с ноября 2018 года по март 2019 года почти два десятка граждан иностранных государств. Пускать их к себе реально жить, как положено по закону, он при этом не собирался. Иностранцы у него в квартире не проживали. Сейчас он обвиняется в «фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд, виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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