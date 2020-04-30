2020-04-30T18:38:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В ОКБ открыт госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом Covid-19

Об этом вице-губернатор Сергей Шевченко рассказал на апрельском заседании Законодательного собрания
Алексей СУХОВ
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30 апреля первый заместитель губернатора Сергей Шевченко в ходе заседания регионального Законодательного Собрания рассказал о том, что в Областной клинической больнице открыт госпиталь для лечения больных коронавирусом.

"Госпиталь для лечения заразившихся новой коронавирусной инфекцией с сегодняшнего дня открыт, соответствующие документы подписаны", - рассказал чиновник.

Всего на 30 апреля в регионе выявлено 669 граждан, инфицированных Covid-19. Наибольшее число заболевших – в Петушинском районе, городе Владимире, Ковровском и Муромском районах. С 7 апреля отмечается резкий прирост числа заболевших. Максимальный прирост зарегистрирован 28 апреля (79 заболевших).

По мнению Шевченко, это неплохие показатели, учитывая, что Владимирская область находится в окружении крупных очагов Covid-19: в Москве и Московской области 61563 заболевших, в Нижегородской области – 1794, в Рязанской области – 840 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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