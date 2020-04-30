В Кольчугинском магазине нашли поддельный алкоголь

30 Апр 2020 2020-04-30T18:34:13+03:00

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В магазине индивидуальной предпринимательницы при проверке обнаружили пятьдесят две бутылки немаркированной алкогольной продукции. Как оказалось, напитком неизвестного происхождения торговали без товаро-сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. В отношении бизнесмена прокуратурой возбуждены два дела об административных правонарушениях по фактам хранения немаркированной алкогольной продукции и отсутствия товаро-сопроводительных документов. За каждое правонарушение ей грозит штраф в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Подозрительный алкоголь из магазина изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU