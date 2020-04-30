Владимирец случайно убил пьяного незнакомца

30 Апр 2020 2020-04-30T15:11:44+03:00

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В середине июля прошлого года молодой человек приехал в Оргтруд встретиться со знакомыми. Ближе к вечеру около магазина к нему полдошел пьяный незнакомец. Решив, что он может быть агрессивным, владимирец решил действовать на опережение и с силой ударил его по лицу. Мужчина упал, ударился головой о брусчатку, а через несколько часов тридцапятилетний пострадавший умер в «Красном кресте» от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. По данным следствия, молодой нападавший уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности, состоит на учете в специализированной клинике по признакам нарушенного поведения. Сейчас расследование дело завершено, он обвиняется в причинение смерти по неосторожности. Владимирец вину признал и раскаялся, дело рассмотрит суд в особом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU