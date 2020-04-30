Ковровчанку оштрафовали за поход на работу без справки

30 Апр 2020 2020-04-30T14:54:48+03:00

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Соблюдать самоизоляцию жителей Владимирской области стараются заставить принудительно. Девять ковровчан оштрафовал суд за нарушение самоизоляции за один день. Две горожанки вынуждены будут заплатить по две тысячи за то, что отправились на работу без справок, выданных работодателем. Еще четверо, купив продукты, решили отметить выходные. Развлечение обошлось им в пять тысяч рублей каждому. А двое ковровчан специально приехали из дома на привокзальную площадь для личного разговора. Беседа завершилась покупкой бутылки водки и распитием ее во дворе. Такое развлечение обойдется им в семь тысяч рублей на брата. Еще семь тысяч отдаст горожанка, сначала погулявшая в гостях, а потом вместе со знакомым поехавшая в бар. 21 меленковец тоже попались на нарушении режима самоизоляции. Четверо отделались предупреждением, а семнадцать оштрафовали. Нарушители гуляли по улице, пытались довести металлолом до пункта приема, выпивали во дворах, хотели приехать в соседний район в гости и пытались украсть чужое добро.

ИСТОЧНИК KP.RU