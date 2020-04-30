В Ковровском районе заложили "Сад памяти"

30 Апр 2020 2020-04-30T13:55:07+03:00

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29 апреля Владимирская область присоединилась к международной акции «Сад памяти». В её рамках в Ковровском лесничестве высажено более 26 тысяч сосен в память о героях и всех земляках, павших в годы Великой Отечественной войны.

Лесопосадки также пройдут в Ковровском, Собинском и Юрьев-Польском районах со строгим соблюдением всех необходимых мер безопасности. В Коврове создание «Сада памяти» пройдёт после окончания режима самоизоляции.

Напомним, акция проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Всероссийского добровольческого движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. По всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших советских гражданах. Посадки будут проводиться в населённых пунктах и на землях лесного фонда до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU