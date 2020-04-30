Во Владимирской области на прогулку выходят волки и медведи

30 Апр 2020 2020-04-30T13:48:10+03:00

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На прошлой неделе фотоловушка в Клязьминско-Лухском заказнике зафиксировала пару волков.

А уже 28 апреля сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий обнаружили свежие следы, оставленные на песке волками и медведем. Звери прошли прямо по грунтовой дороге на территории заказника.

Активность хищников связывают с режимом самоизоляции жителей региона.

К слову, в майскте праздники обещают хорошую теплую погоду и не исключено, что многие все же захотят самоизолироваться в лесу. Дирекция ООПТ настоятельно рекомендует воздержаться от посещения особо охраняемых природных территорий области и напоминает, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU