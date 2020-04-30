Во Владимирской области майские пенсии начнут доставлять со 2 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T13:32:41+03:00

1 мая и 9 мая для всех отделений почты – выходной день.

Изменить размер текста: A A

Доставка майских пенсий начнется со 2 мая. Пенсии за 9 мая будут доставлены 8 мая.

Доставка пенсий в остальные дни будет зависеть от режима почтовых отделений, а также с учетом праздничных и выходных дней.

Более подробную информацию получатели могут узнать в своём почтовом отделении.

График перечисления пенсий и иных социальных выплат в кредитные учреждения: 30 апреля, 7 мая и 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU