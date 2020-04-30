2020-04-30T13:32:41+03:00
Общество

Во Владимирской области майские пенсии начнут доставлять со 2 мая

1 мая и 9 мая для всех отделений почты – выходной день.
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Доставка майских пенсий начнется со 2 мая. Пенсии за 9 мая будут доставлены 8 мая.

Доставка пенсий в остальные дни будет зависеть от режима почтовых отделений, а также с учетом праздничных и выходных дней.

Более подробную информацию получатели могут узнать в своём почтовом отделении.

График перечисления пенсий и иных социальных выплат в кредитные учреждения: 30 апреля, 7 мая и 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24