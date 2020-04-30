Во Владимирской области майские пенсии начнут доставлять со 2 мая
1 мая и 9 мая для всех отделений почты – выходной день.
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Доставка майских пенсий начнется со 2 мая. Пенсии за 9 мая будут доставлены 8 мая.
Доставка пенсий в остальные дни будет зависеть от режима почтовых отделений, а также с учетом праздничных и выходных дней.
Более подробную информацию получатели могут узнать в своём почтовом отделении.
График перечисления пенсий и иных социальных выплат в кредитные учреждения: 30 апреля, 7 мая и 21 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU