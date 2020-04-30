Во Владимирской области почта продлила срок хранения посылок

30 Апр 2020 2020-04-30T13:14:25+03:00

А вот «судебные» и «административные» отправления необходимо получить в течение 7 дней

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В связи с режимом самоизоляции Почта временно продлила срок хранения писем и посылок, чтобы все успели забрать отправления.

60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением «судебных» и «административных» отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Оплаченные на сайте посылки можно сдать без очереди.

Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU