Во Владимирской области почта продлила срок хранения посылок
В связи с режимом самоизоляции Почта временно продлила срок хранения писем и посылок, чтобы все успели забрать отправления.
60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением «судебных» и «административных» отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней.
На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.
Оплаченные на сайте посылки можно сдать без очереди.
Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU