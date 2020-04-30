Во Владимире появилось семь новых остановок

30 Апр 2020 2020-04-30T13:58:57+03:00

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией голосование Совета народных депутатов города Владимира провели, беседуя с народными избранниками по телефону. Одним из вопросов было одобрение названий остановок. Все названия привязаны либо к улицам, рядом с которыми они появились, либо с соседними достопримечательностями и поселениями. Теперь в областной столице появится остановка общественного транспорта «Веризино» — напротив дома № 6 по улице Куйбышева (нечетная сторона) и напротив дома № 5ж по улице Куйбышева (четная сторона), остановки «Поворот на Содышку» - на выезде с улицы Опольевской на улицу Куйбышева (дублер М-7 «Волга»), «Улица Смоленская» — напротив дома № 9 по улице Куйбышева, «Ивановские Мануфактуры» — в районе дома № 16 по ул.ице Куйбышева. Остановку в районе поворота на деревню Аббакумово решили, не мудрствуя, назвать «Аббакумово» , остановка «Полянка» появилась в районе пересечения улицы Фалалеевской и улицы Болыная Полянка, а остановка «Бульвар Художника Иванова» ожидаемо расположилась в районе дома № 153 по улице Лакина.

ИСТОЧНИК KP.RU