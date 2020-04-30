Владимирский заключенный призывал к экстремизму

30 Апр 2020 2020-04-30T12:37:35+03:00

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Тридцатиоднолетний мужчина отбывал срок в ИК-5 во Владимирской области, куда попал после суда в 2018 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему предстояло провести за решеткой три с половиной года. Но как выяснили в УФСБ России по Владимирской области, мужчина оказался причастен к размещению в интернете материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности. По версии следствия, он был приверженцем неонацистской идеологии, с 2006 год принимал участие в около футбольной группировке. А с 2014 по 2015 года размещал в соцсети в «Вконтакте» на созданном им аккаунте экстремистские материалы, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенных по национальному и расовому признаку. В апреле этого года в отношении него возбуждено новое уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU