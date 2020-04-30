В Ковровском районе возбудили уголовные дела на водителей с поддельными документами

30 Апр 2020 2020-04-30T12:26:58+03:00

Одного молодого человека лишили прав, а другой просто не смог сдать экзамен, поэтому оба купили права

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Сотрудники ДПС в деревне Сенинские Дворики Ковровского района на федеральной трассе остановили большегруз, за рулем которого был 25-летний житель Республики Удмуртия. По данным УМВД, он предъявил водительское удостоверение. Но у сотрудников ДПС возникли сомнения, и они отправили документ на экспертизу. Права оказались подделкой. Мужчина пояснил, что его лишили прав, а подделку он заказал через интернет.

В поселке Малыгино Ковровского района остановили 21-летнего ковровчанина. Молодой человек также предъявил поддельное водительское удостоверение. Он не смог сдать экзамены и купил права.

Возбуждены уголовные дела. Молодые люди могут лишиться свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU