В Ковровском районе возбудили уголовные дела на водителей с поддельными документами
Сотрудники ДПС в деревне Сенинские Дворики Ковровского района на федеральной трассе остановили большегруз, за рулем которого был 25-летний житель Республики Удмуртия. По данным УМВД, он предъявил водительское удостоверение. Но у сотрудников ДПС возникли сомнения, и они отправили документ на экспертизу. Права оказались подделкой. Мужчина пояснил, что его лишили прав, а подделку он заказал через интернет.
В поселке Малыгино Ковровского района остановили 21-летнего ковровчанина. Молодой человек также предъявил поддельное водительское удостоверение. Он не смог сдать экзамены и купил права.
Возбуждены уголовные дела. Молодые люди могут лишиться свободы на 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU