2020-04-30T11:11:08+03:00
Происшествия

Во Владимире шестые сутки ищут 56-летнего мужчину

В день пропажи на нем была черная куртка и брюки
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

Пропал житель Владимира 56-летний Олег Степанов. Его ищет полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". В ориентировке, которую разместили добровольцы в социальных сетях, сказано, что мужчина пропал 25 апреля 2020 года. Может находится в любом районе города.

Приметы: рост 187 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

В день пропажи на нем была черная куртка и темные брюки. Если вы знаете местонахождения мужчины, звоните на номер 112 или 89209363830.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирский заключенный призывал к экстремизму
В Ковровском районе возбудили уголовные дела на водителей с поддельными документами
Во Владимире шестые сутки ищут 56-летнего мужчину
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 1 по 11 мая
Помнить, чтобы жить: как Сбербанк готовится к празднованию Дня Победы
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 30 апреля 2020: 35 новых случаев
ВТБ переходит на онлайн-формат работы с застройщиками
ВТБ Лизинг вошел в число лидеров нового отраслевого рейтинга RAEX
ВТБ Факторинг создает группу компаний для коммерческого финансирования
ВТБ во Владимире выдал ипотечные кредиты под 6,5%
В Селивановском районе приведут в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны
Владимирского наркомана лишили водительских прав
Т Плюс выделяет более 100 млн рублей на помощь регионам
Цифровые сервисы для бизнеса
В Струнино руководитель муниципального предприятия использовал нелицензионную программу
Владимирские первоклашки закончат учебный год 22 и 23 мая