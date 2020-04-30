Во Владимире шестые сутки ищут 56-летнего мужчину

30 Апр 2020 2020-04-30T11:11:08+03:00

В день пропажи на нем была черная куртка и брюки

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Пропал житель Владимира 56-летний Олег Степанов. Его ищет полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". В ориентировке, которую разместили добровольцы в социальных сетях, сказано, что мужчина пропал 25 апреля 2020 года. Может находится в любом районе города.

Приметы: рост 187 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

В день пропажи на нем была черная куртка и темные брюки. Если вы знаете местонахождения мужчины, звоните на номер 112 или 89209363830.

ИСТОЧНИК KP.RU