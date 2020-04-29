В Селивановском районе приведут в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны

29 Апр 2020 2020-04-29T20:57:26+03:00

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Как показала проверка, проведенная прокуратурой, памятники, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне, пребывают в плачевном состоянии. Постаменты памятников воинам, погибшим на фронтах, в деревнях Переложниково и поселка Красная Ушна имеют множество сколов и трещин, покрытие отшелушивается. В аналогичном состоянии и обелиск в деревне Повлянка, поставленный в честь Тридцатилетия Победы, памятники в поселке Новый Быт и деревне Надеждино, обелиск в деревне Копнино. Главам районам сельских поселений, к которым относятся эти деревни и поселки, вынесены представления, которые находятся на рассмотрении, но памятники победителям должны привести в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU