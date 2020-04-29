Владимирского наркомана лишили водительских прав

29 Апр 2020 2020-04-29T20:47:30+03:00

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Прокурорская проверка показала, что у владимирца имеются права, выданные еще в 2012 году на десять лет. Но, как оказалось, водитель в прошлом году попал в поле зрение полиции в связи с употреблением запрещенных веществ, а сейчас состоит на учете с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств». В результате, оказавшись за рулем, он может быть опасен для окружающих и стать причиной аварий. Октябрьский районный суд согласился с доводами прокурора, подавшего административное заявления, действие водительских прав горожанина с зависимостью прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU