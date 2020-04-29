2020-04-29T20:47:30+03:00
Общество

Владимирского наркомана лишили водительских прав

Для этого потребовалось решение суда
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокурорская проверка показала, что у владимирца имеются права, выданные еще в 2012 году на десять лет. Но, как оказалось, водитель в прошлом году попал в поле зрение полиции в связи с употреблением запрещенных веществ, а сейчас состоит на учете с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств». В результате, оказавшись за рулем, он может быть опасен для окружающих и стать причиной аварий. Октябрьский районный суд согласился с доводами прокурора, подавшего административное заявления, действие водительских прав горожанина с зависимостью прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Селивановском районе приведут в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны
Владимирского наркомана лишили водительских прав
Т Плюс выделяет более 100 млн рублей на помощь регионам
Цифровые сервисы для бизнеса
В Струнино руководитель муниципального предприятия использовал нелицензионную программу
Владимирские первоклашки закончат учебный год 22 и 23 мая
Во Владимире завершается благоустройство памятных стел
В Александрове будут судить женщину, ударившую полицейского
В Александровской больнице нашли испорченные овощи и сухофрукты
Владимирцам советуют использовать безнал - это защита от коронавируса и подделок
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
С 1 по 5 мая во Владимирской области - особый противопожарный режим
Владимирцы смогут посмотреть ролики, посвященные Дню Победы
33 человека выздоровели от коронавируса во Владимирской области
ВТБ предупреждает об активизации "мошенников-домушников"
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
Владимирские газовики проложили трубу межпоселкового газопровода под Кольчугинским водохранилищем
В Петушинском районе девушка похитила деньги с чужой карты
Суздаль попал в топ-10 самых дорогих городов для аренды загородного дома
Владимирцы получат пиццу в подарок при заказе еды на дом
Скончался 80-летний муромлянин, которого отвезли в больницу с пневмонией только на шестой день
Известный стилист Александр Рогов дал модной совет жительнице Владимира
«Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая
Жителя Мурома, зараженного коронавирусом, принудительно отправили в больницу
В Петушинском районе мужчина не убирал сорняки на своем участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 апреля 2020: 634 случая