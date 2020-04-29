В Струнино руководитель муниципального предприятия использовал нелицензионную программу

29 Апр 2020 2020-04-29T16:47:03+03:00

Он возместил ущерб в 105 тысяч рублей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя подразделения МУ «Управление жизнеобеспечения населения» города Струнино. Он подозревается в "незаконном использовании объектов авторского права, совершенном в крупном размере".

- В течение двух лет вплоть до марта этого года заведующий отделом использовал компьютерную программу по проектированию объектов различного назначения, скопированную из интернета, не лицензионного изготовления, не соответствующую оригинальным экземплярам программного продукта, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Подозреваемый признал свою вину, а руководство муниципального учреждения заявило о готовности возместить ущерб в размере 105 тысяч рублей, причиненный правообладателю ООО «Аутодеск».

ИСТОЧНИК KP.RU