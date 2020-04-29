Владимирские первоклашки закончат учебный год 22 и 23 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T16:36:40+03:00

А 9-11 классы - 29 и 30 мая

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Департамент образования дал рекомендации, когда завершить 2019/2020 учебный год.

Для учеников 1-8 классов он закончится 22 мая (23 мая – при шестидневной учебной неделе), для учащихся 9-11 (12) классов - 29 мая (30 мая – при шестидневной учебной неделе).

Для выпускников 9 и 11 (12) классов с 1 по 5 июня проведут консультации (9 классы – русский язык и математика; 11 (12) классы – русский язык, математика, предметы по выбору).

ИСТОЧНИК KP.RU