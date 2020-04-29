Во Владимире завершается благоустройство памятных стел

29 Апр 2020 2020-04-29T16:25:22+03:00

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Наряду с центральными мемориальными комплексами на площади Победы и Князь-Владимирском кладбище, муниципальное учреждение «Благоустройство» обслуживает, в частности, памятник диктору Юрию Левитану, стелы на пересечении улицы Чайковского с проспектом Ленина, в микрорайонах Юрьевец, Энергетик, Семязино, Оргтруд, Лунево.

Специалисты практически завершили ремонт и устраняют последние недочеты, основные работы осталось провести в Лунево и Семязино.

Во Владимире мемориальные стелы и обелиски установлены также в отдаленных микрорайонах и на территории крупных заводов советского времени. Так, в первых числах мая владельцы «Автоприбора» завершат благоустройство стелы в честь заводчан-фронтовиков, которая расположена в сквере на площадке «А» на ул. Большой Нижегородской.

Праздник, запланированный накануне 9 мая с участием ветеранов-автоприборцев, отложили из-за пандемии. На заводе говорят, что он обязательно состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU