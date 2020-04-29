2020-04-29T16:04:50+03:00
Происшествия

В Александрове будут судить женщину, ударившую полицейского

Ей грозит реальный срок
Ирина Мальцева
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Вечером 22 апреля полицейского к себе домой вызвала пенсионерка, которую в собственной квартире третировала взрослая дочь. Сорокатрехлетняя женщина, любившая выпить, избивала свою мать. Пока инспектор полиции выяснял все обстоятельства случившегося, великовозрастная дочь, недовольная его визитом, ударила полицейского по лицу. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия к представителю власти». Если вина женщины будет доказано, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, его могут заменить штрафом, максимальная сумма которого – двести тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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