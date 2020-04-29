В Александровской больнице нашли испорченные овощи и сухофрукты

29 Апр 2020 2020-04-29T14:59:36+03:00

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Нарушения обнаружила прокурорская проверка, показавшая, что в Александровской районной больнице не все в порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия. Продукты в больнице хранили неправильно, претензии были и к обработке кухонного инвентаря. Кроме того, работали в медучреждении люди, у которых в медкнижках не было сведений об обязательных прививках. Сейчас нарушения устранены, виновников привлекли к дисциплинарной и административной ответственности и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU