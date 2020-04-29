Владимирцам советуют использовать безнал - это защита от коронавируса и подделок

29 Апр 2020 2020-04-29T14:32:17+03:00

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Всего в первом квартале в банках Владимирской области было выявлено 84 поддельные российские банкноты. Как отметили во владимирском отделении Банка России, чаще всего фальшивые банкноты имеют номинал в 5 000 рублей. Среди всех подделок, выявленных в январе-марте 2020 года, таких купюр было 68 штук.

Количество поддельных тысячных банкнот по сравнению с I кварталом 2019 года снизилось почти на 40% - их попалось всего 13 штук. Новые банкноты номиналом в 2000 рублей подделывают редко - всего обнаружено 3 штуки за три месяца. Кто-то умудряется подделать даже монеты - экспертами выявлены 7 штук номиналом 10 рублей и 2 пятирублевые.

И одна поддельная купюра оказалась номиналом в 100 долларов.

«По статистике мошенники чаще подделывают купюры крупного номинала, поэтому лучше иметь разменные деньги, а крупные покупки оплачивать картой, особенно в период эпидемии, - отметила управляющий Владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова. – Что касается безопасности наличных денег, банкноты выдерживают в Банке России не менее 14 дней. Это гарантирует гибель коронавируса, который живет на бумаге только 3-4 дня».

ИСТОЧНИК KP.RU