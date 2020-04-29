С 1 по 5 мая во Владимирской области - особый противопожарный режим

29 Апр 2020 2020-04-29T14:08:44+03:00

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С 1 по 5 мая на территории Владимирской области вводится особый противопожарный режим. В рамках него увеличится количество рейдов и патрулирований, штрафы возрастут вдвое: на граждан - от двух до четырех тысяч рублей, на должностные лица - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридические - от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

В период особого противопожарного режима запрещено разводить костры, использовать мангал и ходить в леса.

С начала года на территории Владимирской области произошло 1505 пожаров, 33% из которых составили палы сухой травы – 491 случай. 227 палов было в границах населенных пунктов.

С начала пожароопасного сезона сотрудниками МЧС уже составлено 128 протоколов и возбуждено 435 административных расследований. Еще 147 протоколов составили органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU