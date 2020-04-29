2020-04-29T13:51:20+03:00
Общество

Владимирцы смогут посмотреть ролики, посвященные Дню Победы

Увидеть их можно на сайте мэрии
Виктория СУХОВА
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К 75-й годовщине дня Великой Победы выйдет второй сезон видеопроекта «Этот День Победы». Его герои – владимирцы, современники 9 мая 1945 года. 75 лет назад одни участники проекта были еще детьми, другие воевали или трудились в тылу.

Во второй сезон проекта вошло шесть историй. Съемки проходили в марте в Музее воинской славы Центра культуры и искусства на Соборной. Среди участников – жители блокадного Ленинграда Лола Васильевна Анисимова и Валентина Ивановна Пескова, ветераны национально-культурных объединений города Раиса Наумовна Капуль и Галина Хайдировна Нугаева, участник первого Парада Победы Михаил Петрович Волосников, участник советско-японской войны Борис Николаевич Павлов.

Все серии проекта можно посмотреть на сайте администрации города Владимира в разделе «День Победы» с конца апреля до середины мая.

Проект поддержали популярные группы в социальных сетях, на их страницах также появятся видеоролики «Этот День Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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