2020-04-29T14:23:49+03:00
Коронавирус Covid-19

33 человека выздоровели от коронавируса во Владимирской области

Больше всего выздоровевших - в Муроме
Виктория СУХОВА
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Появились новые данные по выздоровевшим на 29 апреля. Если вчера мы могли говорить о 18 жителях региона, то уже сегодня - о 33: 10 – в Муроме, 7 – в Коврове, 6 – во Владимире, 5 – в Гусь-Хрустальном, 3 – в Александрове и по 1 – в Радужном и Юрьеве-Польском.

В лабораториях проведено 12230 исследований. Число обращений больных с признаками ОРВИ за 28 апреля (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 398, больных с признаками внебольничной пневмонии – 246. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 47 пациентов с ОРВИ и 371 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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