2020-04-29T12:51:30+03:00
Происшествия

В Петушинском районе девушка похитила деньги с чужой карты

Она купила симку, к которой был подключен мобильный банк прежнего владельца
Ирина Мальцева
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Двадцатилетняя жительница Петушинского района обвиняется в краже с банковской карты. Она купила в салоне связи сим-карту, к которой была подключен «мобильный банк» прежнего владельца номера. Воспользовавшись этой возможностью, девушка сделала несколько покупок, похитив восемь тысяч рублей. Когда владелец банковской карты обнаружил, что у него внезапно со счета пропали деньги, он обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, девушку отыскали, расследование продолжается. Если вина похитительницы будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции напоминают, что сменив номер сотового телефона, к которому подключена услуга «мобильный банк», нужно сообщить об этом в банк либо принять меры к отключению услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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