В Петушинском районе девушка похитила деньги с чужой карты
Двадцатилетняя жительница Петушинского района обвиняется в краже с банковской карты. Она купила в салоне связи сим-карту, к которой была подключен «мобильный банк» прежнего владельца номера. Воспользовавшись этой возможностью, девушка сделала несколько покупок, похитив восемь тысяч рублей. Когда владелец банковской карты обнаружил, что у него внезапно со счета пропали деньги, он обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, девушку отыскали, расследование продолжается. Если вина похитительницы будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции напоминают, что сменив номер сотового телефона, к которому подключена услуга «мобильный банк», нужно сообщить об этом в банк либо принять меры к отключению услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU