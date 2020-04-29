В Петушинском районе девушка похитила деньги с чужой карты

29 Апр 2020 2020-04-29T12:51:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцатилетняя жительница Петушинского района обвиняется в краже с банковской карты. Она купила в салоне связи сим-карту, к которой была подключен «мобильный банк» прежнего владельца номера. Воспользовавшись этой возможностью, девушка сделала несколько покупок, похитив восемь тысяч рублей. Когда владелец банковской карты обнаружил, что у него внезапно со счета пропали деньги, он обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, девушку отыскали, расследование продолжается. Если вина похитительницы будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции напоминают, что сменив номер сотового телефона, к которому подключена услуга «мобильный банк», нужно сообщить об этом в банк либо принять меры к отключению услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU