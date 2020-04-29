Суздаль попал в топ-10 самых дорогих городов для аренды загородного дома

29 Апр 2020 2020-04-29T12:28:40+03:00

Сутки в коттедже обойдутся в 35 тысяч рублей

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Майские праздники являются крайне востребованным периодом на рынке загородной аренды. Но в этом году отдохнуть с друзьями на природе вряд ли удастся. Однако арендовать дом для отдыха с семьей вполне возможно.

Эксперты Циан подготовили рейтинг регионов России с самыми высокими ставками посуточной аренды коттеджей. Цены указаны для аренды в будние дни.

На 1 месте - Московская область. Снять там дом стоит 130 тысяч рублей в сутки. На втором месте - Краснодарский край (88 тысяч рублей). 3 место занимает Москва (77 тысяч рублей), 4 место - Ростовская область (74,8 тыс. рублей), 5 место - Тверская область (45 тыс. рублей), 6 место - Сахалинская область (42 тыс. рублей), 7 место - Ленинградская область (40 тыс. рублей).

На 8 месте - Владимирская область (35 тыс. рублей в сутки / 150 кв. м / 15 соток). В данном бюджете предлагается компактный дом площадью 150 кв. м в самом центре Суздаля. Снаружи гостей встретят резные наличники на окнах, а внутри - все необходимое для комфортного отдыха.

На 9 месте - Еврейская автономная область (35 тыс. рублей). 10 место занимает Санкт-Петербург (35 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU