Скончался 80-летний муромлянин, которого отвезли в больницу с пневмонией только на шестой день

29 Апр 2020 2020-04-29T11:59:28+03:00

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14 апреля 80-летний житель Мурома Валерий Казаков вызвал врача на дом. Мужчина пожаловался на температуру 38 °C и сильный кашель. Врач, осмотрев Валерия, поставил бронхит и выписал уколы. Речи о госпитализации и об анализе на коронавирус не шло. Больного оставили лечиться дома.

16 апреля жена Наталья вызвала «скорую помощь». Фельдшер ввел жаропонижающее, но через 2 часа температура мужчины вновь скакнула вверх. 17 апреля, когда 80-летний Валерий Казаков уже не смог самостоятельно встать, опять вызвали врача. Пришел тот же доктор.

По словам падчерицы Валерия Ксении Шуваловой, врач вновь оставил больного дома. 19 апреля Ксения позвонила в Роспотребнадзор, специалистам которого рассказала, что ее отчима не забирают в больницу. После ее звонка 80-летнего мужчину госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Муромлянину поставили двухстороннюю пневмонию. Через пару дней у Валерия подтвердился коронавирус. Также Covid-19 подтвердили и жене Наталье.

29 апреля Ксения Шувалова сообщила нам, что ее отчим скончался.

Приносим соболезнования семье.

Как протекала болезнь у Валерия мы писали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU