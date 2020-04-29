Известный стилист Александр Рогов дал модной совет жительнице Владимира

29 Апр 2020 2020-04-29T11:48:24+03:00

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3 мая в 9 часов на канале СТС выйдет новый выпуск шоу «Рогов дома», в котором известный стилист Александр Рогов продолжает преображать девушек со всей России, но теперь в режиме самоизоляции.

Модную консультацию удалось получить 40-летней Ирине Бойченко из Владимира. Поклонница шоу интересовалась, какой макияж подходит для нависшего века и какие брови сейчас в моде. На помощь Рогову пришла его помощница –– визажист Елена Крыгина.

Как освежить лицо и убрать мешки под глазами, в чём лучше ходить дома, можно ли носить длинные волосы и оставаться брюнеткой после сорока пяти –– на эти и другие вопросы зрительниц Рогов ответит им лично в формате видеосвязи. Получить персональный совет от известного модного эксперта могут девушки, которые заполнят анкету на сайте канала или оставят вопрос с хештегом #хочубьютисоветотрогова в инстаграме.

- К сожалению, сейчас у нас нет возможности ездить по стране и преображать героинь на местах. Новый формат мне кажется актуальным, потому что часто меня спрашивают об уходе за собой в условиях самоизоляции, - говорит Александр Рогов. - Мы также продемонстрируем, как можно развлечь себя дома: выкрасить джинсы или футболку, устроить модные и спортивные челленджи, сыграть в фанты и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU