Жителя Мурома, зараженного коронавирусом, принудительно отправили в больницу

29 Апр 2020 2020-04-29T11:23:26+03:00

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Жителю Мурома поставили диагноз - новая коронавирусная инфекция. Так как мужчина чувствовал себя хорошо, болезнь переносил бессимптомно, его оставили лечиться дома амбулаторно. Однако даже постановление об самоизоляции и проведении обязательного медицинского осмотра врачам удалось вручить пациенту только на 4 сутки с момента его вынесения после подтверждения диагноза, так как медикам каждый раз никто не открывал дверь по указанному в постановлении адресу. Соседи рассказали, что мужчина карантин не соблюдал, периодически гулял по улице. Поэтому врачи сообщили в полицию, что не могут осуществлять регулярное медицинского наблюдение пациента - его невозможно застать дома.

Муромский Роспотребнадзор подал иск в городской суд, и 27 апреля суд вынес решение о принудительном помещении гражданина под медицинское наблюдение в ГБУЗ ВО «МГБ №3» до полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU